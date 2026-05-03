貨車汐五高架三重段翻車後撞車 一度回堵3公里

黃姓男子今天駕駛貨車途經中山高汐五高架三重路段，操作不慎翻覆撞及後車，駕駛受傷也造成2車道封閉，車潮逐逐漸消散中。（記者吳仁捷翻攝）

今天五一連假收假日，中山高汐五高架道路三重路段今天上午傳出側翻後撞車意外，肇事貨車阻擋中間、外側2車道，造成後方嚴重回堵達3公里，警方調查，黃姓男子駕駛小貨車，操作不當撞擊外側護欄後翻車，波及胡姓男子駕駛，行駛內側的休旅車，黃男翻車後受傷送醫，事故車移除後，車潮消解中，車禍肇因仍待進一步調查釐清。

國道一隊今天上午10時35分獲報，中山高汐五高架道北上26.6公里三重路段，傳出2部車事故，其中1部貨車側翻，交控中心、119派消防車、救護車，小貨車駕駛手腳擦挫傷，警消到場後協助送醫。

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警方調查，52歲黃姓男子駕駛小貨車，行經中山高汐五高架道北向26.6公里三重路段，疑似車輛操作不當失控撞擊外側護欄後，再碰撞行駛內側車道65歲的胡姓男子駕駛的小客車，黃男小貨車翻車，手腳擦挫傷由救護車送往新光醫院，2車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

黃姓男子今天駕駛貨車途經中山高汐五高架三重路段，操作不慎翻覆撞及後車，駕駛受傷也造成2車道封閉，車潮逐逐漸消散中。（記者吳仁捷翻攝）

黃姓男子今天駕駛貨車途經中山高汐五高架三重路段，操作不慎翻覆撞及後車，駕駛受傷也造成2車道封閉，車潮逐逐漸消散中。（記者吳仁捷翻攝）

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