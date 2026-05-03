為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大遠百停車場驚傳竊案 他忘關車門被偷走48萬

    2026/05/03 14:48 記者陳建志／台中報導
    台中大遠百百貨公司，上月29日驚傳民眾開車停在地下停車場，因車門未上鎖遭入侵偷走48萬元，警方表示已全力追緝竊嫌到案。（記者陳建志攝）

    台中大遠百百貨公司，上月29日驚傳民眾開車停在地下停車場，因車門未上鎖遭入侵偷走48萬元，警方表示已全力追緝竊嫌到案。（記者陳建志攝）

    台中一名中古車商，上月29日晚間到台灣大道的大遠百百貨公司逛街、買東西，沒想到車門忘了上鎖，被一名男竊嫌打開後偷走放在車內的48萬貨款後逃逸，因一旁的新光三越百貨去年10月停車場也曾發生放在車內55萬現金被偷的竊案，竊嫌身形相似，懷疑是同一人，警方已經鎖定特定對象全力偵辦中。

    這名車主，4月29日晚間7點多，開車停在大遠百地下5樓停車場後，到百貨公司逛街、買東西，沒想到要離開時，赫然發現放在後座，用牛皮紙袋裝好，放進包包的48萬現金不翼而飛，才驚覺車門沒上鎖遭入侵行竊。

    這名車主後來調閱監視器，發現一名竊嫌先開車到停車場繞行，後來將車停在停車格後，就下車打開車門行竊，因一旁的新光三越百貨，去年10月也曾發生一名紀姓男子到百貨公司消費，將車停在地下停車場，因車門沒關好，被一名竊嫌打開車門，偷走放在車內的55萬現金，這次嫌犯身形和駕駛的車輛與上次竊嫌類似，懷疑是同一人所為。

    台中市第六分局警方表示，獲報後調閱監視器，發現一名竊嫌當時在停車場逐一打開車門測試，發現該名車主的車門沒關，開門潛入後偷走放在車內48萬貨款後逃逸，是否與先前新光三越停車場竊案是同一人，因目前在偵查中不便透露，但已經掌握特定對象，將會積極查緝到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播