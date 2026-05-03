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    首頁 > 社會

    新北工安意外！疑樹木突斷裂 修剪工人墜3米頭部重創不治

    2026/05/03 13:57 記者陸運鋒／新北報導
    余姓工人在樹上修剪樹木時，樹木疑似斷裂導致余男從3公尺高墜落，緊急送往醫院搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    余姓工人在樹上修剪樹木時，樹木疑似斷裂導致余男從3公尺高墜落，緊急送往醫院搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店區灣潭路今天上午發生1起工安意外，余姓男子受宮廟委託，疑似爬到樹上修剪樹木時斷裂，導致余男從3公尺高墜落，造成頭部重創昏迷，同事發現後隨即報案，警消趕抵現場時，發現余男已經失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍不治，警方已通報勞工單位釐清。

    新店警分局調查，新店區灣潭路崇德宮今天上午10時許，委託50歲余男等4人修剪宮廟周邊樹木，而余男爬到其中1棵樹上修剪時，樹木疑似突然斷裂，導致余男從3公尺高樹上墜落，頭部重擊地面昏迷，莊姓同事發現後連忙報案。

    據知，救護人員趕抵現場時，發現余男頭部左眉的地方有撕裂傷，但已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，緊急送往新店耕莘醫院搶救，急救至上午11時55分仍宣告不治。

    警方指出，現場經鑑識人員勘驗採證後，並未發現有外力介入，已排除有他殺之嫌，已通知家屬到場處理後續事宜，對於死亡並無意見，至於詳細事故原因，已通報市府勞工局介入調查釐清。

    余男在樹上修剪時樹木斷裂，導致余男從3公尺高墜落，送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    余男在樹上修剪時樹木斷裂，導致余男從3公尺高墜落，送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

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