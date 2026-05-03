國道4號四車連環撞 2人受傷送醫

張男開車行經國道4號台中后豐路段，疑未保持安全車距，碰撞前方車輛，致張男車子當場翻覆。（民眾提供）

張姓男子於今天近午時開車行經國道4號西向12.9公里處（台中后豐路段），疑未保持安全車距，碰撞前面3輛車子，張男車子翻覆，他與乘客陳女皆肢體擦挫傷，意識清楚，送醫治療，國道公路警察局第三公路警察大隊表示，4名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事經過及原因，警方持續調查釐清中。

今天上午11時27分，張姓男子（67歲）駕駛轎車行經國道4號西向12.9公里（台中后豐路段），在外側車道疑未保持安全距離，碰撞前方莊男（37歲）、伍男（44歲）、鄧男（41歲）駕駛的轎車，張男的車子當場翻覆、四輪朝天，張男與乘客陳女（57歲）受傷送醫，幸無大礙。

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車禍現場於12時19分已排除，恢復全線通車，詳細肇事原因，國道警察正持續調查釐清中，並呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。

國道4號台中后豐路段，四車連環撞，現場一片狼籍。 （民眾提供）

國道4號台中后豐路段，四車連環撞，造成2人受傷送醫。（民眾提供）

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