為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    AI假秘書推白沙屯媽「福氣包」騙捐款 慈善會：已報警

    2026/05/03 13:43 記者張聰秋／彰化報導
    慈善會聲明網路出現AI做成的捐款影像是詐騙，民眾不要受騙上當。（圖由白沙屯慈善會提供）

    慈善會聲明網路出現AI做成的捐款影像是詐騙，民眾不要受騙上當。（圖由白沙屯慈善會提供）

    最近網路出現名為「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒廟方秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與慈善會，藉此誤導信眾掏錢。對此，社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連今（3日）天嚴正駁斥，直指該內容「百分之百詐騙」，與廟方及慈善會毫無關聯，協會已經報案，請警方協助查辦。

    白沙屯媽祖年度進香活動才剛圓滿落幕，數十萬香燈腳隨行，信仰力量感動全台，沒想到竟傳出不肖人士趁機以AI技術製作假影片進行募款詐騙，企圖牟利。廟方與慈善會發布聯合聲明，嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，所有募款資訊僅會透過官方管道發布。

    劉寶連痛批，「這種行為不只是騙錢，更是在踐踏信仰，惡劣至極、令人不齒！」面對AI假訊息亂象，協會已報警處理。廟方與慈善會也發布聯合聲明，嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，所有募款資訊僅會透過官方管道發布。

    身為慈善會一員的縣議員溫芝樺提醒民眾提高警覺，避免受騙，她說，信仰是社會最純粹的力量，不應被拿來操作與牟利，提醒民眾若接獲類似募款訊息，務必提高警覺、查證來源，切勿輕信或轉傳，以免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    網路出現「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒廟方秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與慈善會，藉此誤導信眾掏錢。（圖由白沙屯慈善會提供）

    網路出現「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒廟方秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與慈善會，藉此誤導信眾掏錢。（圖由白沙屯慈善會提供）

    慈善會嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，提醒民眾切勿輕信或轉傳不明訊息，誤入詐騙圈套。（圖由白沙屯慈善會提供）

    慈善會嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，提醒民眾切勿輕信或轉傳不明訊息，誤入詐騙圈套。（圖由白沙屯慈善會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播