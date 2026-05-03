AI假秘書推白沙屯媽「福氣包」騙捐款 慈善會：已報警

慈善會聲明網路出現AI做成的捐款影像是詐騙，民眾不要受騙上當。（圖由白沙屯慈善會提供）

最近網路出現名為「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒廟方秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與慈善會，藉此誤導信眾掏錢。對此，社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連今（3日）天嚴正駁斥，直指該內容「百分之百詐騙」，與廟方及慈善會毫無關聯，協會已經報案，請警方協助查辦。

白沙屯媽祖年度進香活動才剛圓滿落幕，數十萬香燈腳隨行，信仰力量感動全台，沒想到竟傳出不肖人士趁機以AI技術製作假影片進行募款詐騙，企圖牟利。廟方與慈善會發布聯合聲明，嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，所有募款資訊僅會透過官方管道發布。

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劉寶連痛批，「這種行為不只是騙錢，更是在踐踏信仰，惡劣至極、令人不齒！」面對AI假訊息亂象，協會已報警處理。廟方與慈善會也發布聯合聲明，嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，所有募款資訊僅會透過官方管道發布。

身為慈善會一員的縣議員溫芝樺提醒民眾提高警覺，避免受騙，她說，信仰是社會最純粹的力量，不應被拿來操作與牟利，提醒民眾若接獲類似募款訊息，務必提高警覺、查證來源，切勿輕信或轉傳，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

網路出現「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒廟方秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與慈善會，藉此誤導信眾掏錢。（圖由白沙屯慈善會提供）

慈善會嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，提醒民眾切勿輕信或轉傳不明訊息，誤入詐騙圈套。（圖由白沙屯慈善會提供）

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