中壢警連假掃蕩槍枝、賭場 查獲刑案113件108人

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局於勞動節連假執行「雷霆除暴專案」，動員警力逾120名，針對轄內KTV、酒店、旅館、電子遊藝場及外籍人士易聚集處所實施擴大臨檢與密集查察，全面掃蕩潛在治安熱點，本週共查獲刑案113件108人，展現強力打擊犯罪決心。

中壢警分局今（3）日統計查緝成果，興國派出所員警2日8時30分許，巡經五族二街時，發現45歲李姓男子不勝酒力，違規停車昏睡在車內，員警靠近時發現他副駕駛座上就放著一把改造手槍，當場查獲改造手槍1把、子彈及毒品彩虹煙支等證物，酒測值達0.59毫克，全案依法移送偵辦。

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另外，五一連假前的4月29日19時許，警方於中山東路三段破獲一處職業麻將賭場，經專案小組主動查察連日蒐證，見時機成熟持搜索票查緝，當場查獲負責人32歲郭女及賭客12人，並查扣賭資新臺幣18萬餘元及相關賭具設備，全案依賭博罪嫌移送偵辦。

中壢警分局自4月26日至5月2日止共查獲刑案113件、108人詐欺（含車手、取簿手）案件查獲29件，並同步查緝詐欺通緝犯8人；另查獲竊盜案件12件及竊盜通緝犯12人。毒品案件部分查獲13件，並緝獲毒品通緝犯3人，通緝犯共計查緝32人。另有公共危險案件6件。查獲失聯移工3男2女及逾期停留外籍人士2男5女，均依規定移請專勤隊辦理，持續強化外來人口管理，淨化轄區治安環境。

中壢警分局長林鼎泰表示，本次配合勞動節連假及全大運期間，全面動員警力執行擴大臨檢與各項專案勤務，針對詐欺、毒品、賭博及暴力犯罪等重點治安問題持續強力掃蕩，並同步加強取締酒後及毒品駕駛、防制危險駕車，展現警方維護治安與交通安全之決心。

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

中壢警分局勞動節連假針對轄內KTV、酒店等特種場所臨檢雷霆掃蕩，查獲113件、108人。（警方提供）

警方於中壢區中山東路三段破獲一處職業麻將賭場。（警方提供）

李姓男子不勝酒力，違規停車昏睡在車內，員警在他副駕駛座上，當場查獲改造手槍1把、子彈及毒品彩虹煙支。（警方提供）

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