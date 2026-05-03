為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    挨詐驚覺有異！被害人聯手警方逮騙子 主嫌二審維持原判

    2026/05/03 12:55 記者楊心慧／台北報導
    呂姓男子2023年間利用詐術透過Telegram暱稱「來一客」分工詐騙與金流掩飾，在詐騙最後關頭被警方逮捕，法官依詐欺未遂判刑一年。（情境照）

    呂姓男子2023年間利用詐術透過Telegram暱稱「來一客」分工詐騙與金流掩飾，在詐騙最後關頭被警方逮捕，法官依詐欺未遂判刑一年。（情境照）

    呂姓男子於2023年間利用詐術透過Telegram暱稱「來一客」分工進行詐騙與金流掩飾，最終在台北內湖與被害人面交時遭警方逮捕，因未實際得款，屬未遂犯，士林地院去年10月判處呂男有期徒刑1年，另協助租車的汪姓男子判刑2月。案經上訴，高等法院日前駁回上訴。

    判決指出，呂透過假投資話術誘騙被害人匯款，並與車手、監控手等角色分工運作。案發時，成員持偽造的投資公司收據與工作證，準備向被害人收取50萬元，但因被害人察覺異狀報警，警方埋伏逮人，當場查獲，未遂收款。

    士林地院認定，呂男屬詐騙核心角色，在審理時卻否認詐欺犯行；汪男則明知用途仍協助租車，提供犯罪工具，構成幫助犯，此案分工細緻，各環節皆為犯罪重要節點，均應負責。

    士院指出，雖本案未得手，但行為已著手實施，仍具高度不法性，考量被告分工角色與犯後態度，依法量刑，呂男犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年、汪男幫助犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1月。

    呂男不服一審士林地院判處有期徒刑1年，提起上訴；高院審理後認定，上訴理由僅稱「量刑過重」，僅簡單表示不服量刑，未引用卷內資料或提出新事證，也未具體指摘原判決瑕疵，已不符法定要件，依法應予駁回，因此呂逸豪維持一審判決、仍處1年徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播