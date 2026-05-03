挨詐驚覺有異！被害人聯手警方逮騙子 主嫌二審維持原判

呂姓男子2023年間利用詐術透過Telegram暱稱「來一客」分工詐騙與金流掩飾，在詐騙最後關頭被警方逮捕，法官依詐欺未遂判刑一年。（情境照）

呂姓男子於2023年間利用詐術透過Telegram暱稱「來一客」分工進行詐騙與金流掩飾，最終在台北內湖與被害人面交時遭警方逮捕，因未實際得款，屬未遂犯，士林地院去年10月判處呂男有期徒刑1年，另協助租車的汪姓男子判刑2月。案經上訴，高等法院日前駁回上訴。

判決指出，呂透過假投資話術誘騙被害人匯款，並與車手、監控手等角色分工運作。案發時，成員持偽造的投資公司收據與工作證，準備向被害人收取50萬元，但因被害人察覺異狀報警，警方埋伏逮人，當場查獲，未遂收款。

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士林地院認定，呂男屬詐騙核心角色，在審理時卻否認詐欺犯行；汪男則明知用途仍協助租車，提供犯罪工具，構成幫助犯，此案分工細緻，各環節皆為犯罪重要節點，均應負責。

士院指出，雖本案未得手，但行為已著手實施，仍具高度不法性，考量被告分工角色與犯後態度，依法量刑，呂男犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年、汪男幫助犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1月。

呂男不服一審士林地院判處有期徒刑1年，提起上訴；高院審理後認定，上訴理由僅稱「量刑過重」，僅簡單表示不服量刑，未引用卷內資料或提出新事證，也未具體指摘原判決瑕疵，已不符法定要件，依法應予駁回，因此呂逸豪維持一審判決、仍處1年徒刑。

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