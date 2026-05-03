砰！嘉市轎車左轉未停撞2行人釀1傷 駕駛恐挨罰吊照

梁姓駕駛開車在嘉義市上海路撞上行人，1男子受傷送醫。（圖由民眾提供）

1名29歲梁姓男子5月2日下午4點多，駕駛轎車從嘉義市新建街左轉上海路時未停讓，「砰！」撞上正走斑馬線過馬路的36歲鄭姓男子、32歲葉姓女子2名行人，轎車擋風玻璃撞出蜘蛛裂痕，鄭男因而受傷送醫。警方獲報到場，駕駛沒有酒駕，全案將依道路交通管理處罰條例送辦，駕駛恐面臨1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照。

警方調查，梁男5月2日下午4點多開車自新建街左轉上海路，當時鄭男、葉女沿著上海路由北往南行走在斑馬線上，轎車與行人發生碰撞後，梁男受傷送醫。

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警方進行酒測，梁男沒有酒駕，初步研判是未依規定禮讓行人而釀禍。警方表示，依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛駕車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，未暫停禮讓行人先行通過者，肇事致人受傷可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕照1年至2年；致人重傷或死亡，可處3萬6000元罰鍰並吊銷駕照。

鄭姓男子走斑馬線遭撞倒，救護人員到場急救，送醫救治。（圖由民眾提供）

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