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    75歲翁自撞翻車 警提醒五月新制高齡換照下修70歲

    2026/05/03 12:19 記者黃良傑／高雄報導
    高雄發生75歲翁自撞翻車，警提醒5月新制高齡換照下修70歲。（民眾提供）

    高雄發生75歲翁自撞翻車，警提醒5月新制高齡換照下修70歲。（民眾提供）

    高市今（3）日清晨又發生75歲男子開車自撞事故，高齡長者安全駕駛問題再引發關注，交通大隊強調，今年5月底有一新制開跑，民眾不能不知，也就是高齡換照下修至70歲，通過體檢才可續駕駛，否則將會被重罰。

    75歲許姓男子今天駕駛休旅車，沿民族一路（南往北）直行時，疑因煞車不慎擦撞分隔島致車輛翻覆，造成其手腳輕微擦挫傷，使高齡長者駕駛問題再浮檯面。

    交通大隊表示，隨著台灣邁入高齡化社會，長者的交通安全成為眾所關切焦點，公路局近期宣布為落實「人本交通」核心理念，將自5月31日起，正式實施高齡駕駛人管理新制，將換照門檻由現行的75歲下修至70歲。

    警方指出，過去高齡換照的起始年齡為75歲，因考量到身體機能老化，如反應時間延長等情況，恐對行車安全造成影響，宣布自今年5月31日起，將換照年齡門檻下修至70歲，若繳回駕照者，每月最高可獲1500元TPASS補助。

    凡年滿70歲至74歲的駕駛人，需至監理所站完成體格檢查，並通過認知功能測驗，同時需完成安全教育課程，才可換發駕照，新駕照期效可用至75歲，75 歲以上駕駛，每3年得換照，通過後才能繼續開車上路。

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