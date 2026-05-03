惡劣！白沙屯媽祖慈善會遭冒名募款 AI變造影片詐騙曝光

AI變造影片冒白沙屯媽祖賣福氣包，詐信眾掏錢。（翻攝社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會）

白沙屯媽祖年度進香活動才剛圓滿落幕，46萬名香燈腳隨行場面盛大，信仰力量感動全台，不料在社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會即將迎來成立10周年之際，有不肖人士利用AI造假影片散布募款訊息，推出「福氣包」義賣活動，聲稱款項將捐贈廟方及慈善會，企圖向民眾詐騙牟利，慈善會創會長劉寶連今天（3日）出面嚴正駁斥，直指該訊息「完全是詐騙」，與廟方及慈善會毫無關聯，呼籲民眾切勿受騙上當。

最近網路上出現粉絲專頁「白沙屯廟街文創」，以AI變造影片，假冒廟方秘書現身說法，推出「福氣包」義賣，誤導信眾掏錢。慈善會創會長劉寶連痛批，不肖人士竟在媽祖進香圓滿後，利用信眾的信仰與善念進行詐騙，「行徑惡劣至極、令人不齒」。

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她強調，白沙屯媽祖進香長年凝聚社會正向力量，如今卻遭有心人士消費與踐踏，嚴重傷害信仰形象。廟方與慈善會聯合發出聲明，呼籲民眾如接獲相關募款或義賣訊息，務必提高警覺，切勿輕信或轉傳，以免成為詐騙受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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