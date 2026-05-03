停車未打方向燈講話含糊不清 騎士被搜出喪屍煙彈涉毒駕

警方在廖嫌身上搜出喪屍煙彈，經毒品唾液快篩檢測，呈依托咪酯陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

廖姓男子騎機車行經新北市中和區自立路時，因形跡可疑加上停車未打方向燈，被巡邏警方發現後攔查，盤查過程中，廖男講話含糊又無法正常站立，隨後被搜出毒品喪屍煙彈，經唾液快篩檢測呈依托咪酯陽性反應，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，46歲廖男前天（1日）凌晨2時許，從台北市中山區住處前往新北市中和找朋友，途中行經自立路停靠路邊時，因未打方向燈被巡邏警方發現後攔查，而他下車以後，又因身體搖晃無法正常站立，且講話支吾其詞，引起警方懷疑。

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據知，廖男同意警方搜索後，心虛從口袋拿出電子煙及煙彈殘渣，經警方毒品快篩試劑檢測呈依托咪酯陽性反應，隨後進行唾液快篩檢測，結果同樣呈依托咪酯陽性反應，警方依法開單舉發並當場扣車。

廖男供稱該喪屍煙彈是很久前所購買，詢後廖嫌依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦，同時採集尿液送驗，若呈毒品陽性反應將依公共危險罪嫌函送偵辦。

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警方盤查廖男時，他搖搖晃晃講話又含糊不清，隨後被搜出毒品喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

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