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    首頁 > 社會

    高雄再傳一家人遭衝撞！毒駕男拒檢逃逸 一家4口被撞釀3傷

    2026/05/03 11:27 記者洪定宏／高雄報導
    一家4口分乘2輛機車被衝撞，導致3人受傷。（記者洪定宏翻攝）

    一家4口分乘2輛機車被衝撞，導致3人受傷。（記者洪定宏翻攝）

    高雄市左營區5月1日驚傳疲勞駕駛的黃姓男子衝撞行人與機車騎士，導致一家3口2死1重傷慘劇。沒想到5月2日晚間，左營區再傳凌姓男子毒駕衝撞分騎2輛機車的一家4口，其中3人受傷，所幸未釀重大傷亡。

    警方指出，51歲鄭姓男子與48歲史姓女子這對夫婦，分別騎機車載20歲兒子、19歲女兒，案發時停在機車待轉區，被凌男衝撞倒地，除了兒子沒有受傷，夫妻及女兒送醫治療，父女已出院，史女因骨折必須住院手術，但無生命危險。

    警方表示，48歲凌姓男子駕駛汽車行經左營區文慈路與重愛路口，被巡邏員警發現車牌疑鍍膜異常反光，示意停車受檢，凌男卻加速逃逸約1公里，在左營區民族一路先擦撞2輛汽車，再衝撞鄭男一家4口，最後自撞路樹才停止，員警拔槍喝斥凌男下車逮捕。

    警方指出，凌男雖無酒駕，但在他的車內查獲安非他命2包（共計毛重6.68公克）及吸食器，漏夜進行唾液快篩，呈現甲基安非他命陽性反應，依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

    另外，針對凌男不依規定駛入來車道、闖紅燈、紅燈右轉、危險駕車肇事、無照駕駛肇事致人受傷、號牌異常反光、拒絕攔檢、毒駕等違規，警方開出最高27萬600元，也查扣汽車、吊扣駕照2年至4年、吊扣車輛牌照2年。

    警方逮捕毒駕男，並查獲安非他命。（記者洪定宏翻攝）

    警方逮捕毒駕男，並查獲安非他命。（記者洪定宏翻攝）

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