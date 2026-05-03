紡織廠二億企業火災後重建 竟被冒名清倉詐騙

不肖人士利用二億企業紡織廠大火冒名行騙。（翻攝二億企業臉書）

建廠逾半世紀的彰化縣福興工業區二億企業紡織工廠，上月發生大火後，目前正值重建之際，不料卻有不肖人士假冒這起火災事件的名義，在社群平台冒名該廠清倉大拍賣或結束營業大出清，二億企業今天（3日）發出嚴正聲明澄清，針對利用他人災難、欺騙大眾的惡意行為，感到極度憤慨，並提醒客戶及社會大眾不要受騙。

二億企業聲明指出，他們發現有不法人士利用該公司遭遇火災的新聞畫面、照片與影片，於臉書及不明網頁偽造故事，謊稱該公司因火災影響正在進行「清倉處理」或「結束營業大出清」，藉此販售保暖衣、衣服、鞋子、五金或其他非該公司生產的商品。

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該公司嚴正聲明詐騙網頁的產品絕無生產及販售，該公司為專業的彈性織帶與鬆緊帶生產製造商，主要產品為服裝及紡織用的窄幅織帶解決方案（如褲頭帶、內衣肩帶、包邊帶等），並未生產、銷售該詐騙網頁中所提到的保暖衣、鞋子、五金等產品。

二億企業表示，他們絕無授權低價出清，請社會大眾以官方公告為準，大家務必提高警覺，切勿輕信來路不明之廣告，更不要在該等可疑網頁下單購買或提供個人資料與信用卡號。若對網路上相關資訊有任何疑慮，請務必透過該公司官方管道核實，也可撥打165反詐騙專線求證。

二億企業在1974年創立，以尼龍浴巾起步，目前專注客製化彈性織帶製造，上月1日發生大火時，佔地151坪的品管大樓幾乎陷入火海，濃煙火舌非常驚人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

半世紀紡織廠二億企業火災後重建，竟被冒名清倉大拍賣。（翻攝二億企業臉書）

二億企業紡織工廠上月1日大火，消防局出動雲梯車搶救。（資料照）

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