汛期將至 消防署籲提前落實防災整備

汛期將至，消防署籲全民提前整備防颱防汛，守護家園安全。（圖由消防署提供）

今年受聖嬰現象影響，全球氣候變化更加明顯，極端天氣事件發生頻率提高，台灣今年汛期降雨及颱風動態更具不確定性，消防署提醒，隨著汛期即將到來，應及早完成防颱、防汛各項整備工作，強化居家安全檢查、備妥防災物資、掌握最新氣象資訊，降低災害可能帶來的衝擊。

消防署表示，台灣每年5月至11月為颱風及豪雨好發期間，近年受全球氣候變遷影響，短延時強降雨、局部豪雨、強陣風及複合型災害風險日益增加，今年又逢聖嬰年，天候條件變化快速，可能增加颱風路徑、降雨時序及區域分布變數，政府已提前啟動各項汛期整備作業，全面提升防救災應變量能。

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消防署指出，民眾應把握汛期前整備期，落實各項防災措施，包括清理住家排水溝，避免堵塞積水；固定招牌、盆栽及戶外懸掛物，防止強風吹落；備妥緊急避難包，以利緊急狀況發生時迅速避難，並預先了解住家周邊避難收容處所及避難路線，提升災時應變效率。

消防署建議，民眾提前下載消防防災e點通APP，即時掌握颱風、豪雨、地震等各類防災資訊，可設定居住地、工作地或親友所在地，接收即時警報與推播通知，及早掌握環境及天候變化，並預先下載離線地圖，災害來臨無網路狀態仍可導引使用，提升全民自主應變能力。

消防署強調，除了做足各項防災準備工作外，於颱風警報、豪雨或強風期間，應避免前往山區、溪流、海邊等危險區域活動。面對聖嬰年可能帶來的氣候挑戰，防災整備宜早不宜遲。政府會持續做好各項整備工作，也請全民共同提高警覺，落實平時準備、災時應變，善用各項防災工具與資訊服務，攜手守護家園與生命財產安全。

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