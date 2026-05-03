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    花蓮男紅線違停露餡 警搜出「喪屍煙彈」與百包毒咖啡

    2026/05/03 11:20 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣28歲葉姓男子紅線違停遭警方盤查，警方發現車上有大量毒品咖啡包。（警方提供）

    花蓮縣28歲葉姓男子紅線違停遭警方盤查，警方發現車上有大量毒品咖啡包。（警方提供）

    花蓮縣28歲葉姓男子，日前深夜將轎車違規停放在紅線處，因行跡異常遭巡邏員警盤查。沒想到葉男神色慌張，不僅不小心掉出電子煙，警方在車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，及上百包新興毒品咖啡包及彩虹煙。吉安警分局今指出，全案已依違反毒品危害防制條例現行犯移送花蓮地檢署偵辦，並將持續溯源追查大批毒品來源。

    吉安警分局今指出，仁里派出所員警於上月29日晚上10點54分執行巡邏勤務，行經吉安鄉南昌路段時，發現一輛轎車違規停放在紅線處，且駕駛見到警車後行跡異常。員警隨即上前實施盤查，面對盤問時，28歲的葉姓駕駛應答支吾、神情閃爍，顯得相當慌張。

    在盤查過程中，葉男不慎露出隨身攜帶的電子煙桿，當場引起員警警覺。經現場檢驗，該枚煙彈呈現二級毒品「依托咪酯」（Etomidate）陽性反應。葉男見東窗事發，當場坦承持有毒品，員警隨後進一步在副駕駛座的包包內，赫然發現塞滿大批疑似毒品。

    據了解，這名葉姓男子是名毒品慣犯，事發當晚，葉男把車停在路邊是在等朋友，準備一起外出聚會，沒想到竟然為了貪圖方便違停紅線，反而招來巡邏警力注意。經警方盤點，現場共計查扣喪屍煙彈（依托咪酯）1顆、彩虹煙3包、新興毒品咖啡包，共計三類包裝、總數達177包。

    吉安警分局表示，查扣的百餘包毒品數量龐大且種類繁多，警方將主動向上溯源追查供應鏈。分局長嚴正呼籲，這類新興毒品常以色彩繽紛的包裝誘騙年輕人好奇嘗試，特別是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，吸食後會導致身體失控顫抖、甚至戕害身心健康，千萬不可誤入歧途。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    花蓮縣28歲葉姓男子紅線違停遭警方盤查，警方發現車上有大量毒品咖啡包。（警方提供）

    花蓮縣28歲葉姓男子紅線違停遭警方盤查，警方發現車上有大量毒品咖啡包。（警方提供）

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