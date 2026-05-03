台北信義區撿到GoPro驚見300裙底偷拍片 失主認領自投羅網送辦

有民眾撿到內含近300部偷拍女子裙底影像的GoPro，送交信義分局三張犁派出所。（記者姚岳宏攝）

台北市信義區昨深夜發生離譜偷拍案，有民眾在松壽路拾獲1台運動相機，檢視畫面時赫然發現內含近300部偷拍女子裙底影像，隨即送交信義分局三張犁派出所，正當警方釐清案情時，28歲高姓男子竟主動上派出所報案遺失該相機，當場自投羅網，警方隨即查扣證物並將他逮捕究辦。

有網友在Threads上發文表示，他們在路上撿到一個GoPro運動攝影機，自拍一段想說錄給主人，未料瀏覽相簿庫存，發現全都是藏於公事包、偷拍裙底的影片，影片有快要300部，大罵「信義偷拍的狗東西…超噁」！網友驚覺事態嚴重，昨深夜11時許將設備交給警方處理。

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報案民眾向警方說明狀況後僅約3分鐘，高姓男子便現身派出所表示遺失物品，面對證據就在眼前，高男當場承認拍攝不當影像犯行，隨即被警方帶入偵訊近2個小時，詢後將他依涉嫌刑法妨害秘密及妨害性隱私等罪嫌送辦，正擴大清查相關被害人身分。

警方呼籲，民眾如遇有明顯可疑人士靠近，或目擊疑似偷拍情事，可撥打110通報警方到場查處，共同維護大眾的隱私與安全。

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