桃園平鎮夾娃娃機店凌晨整間燒光光...…網友擔心這件事

桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

桃園市平鎮區環南路、復興街口1間夾娃娃機店今（3）日凌晨2時37分不明原因起火，現場為地上2層鐵皮結構建築物。包括1樓夾娃娃機及2樓雜物全面燃燒，桃園市消防局第四大隊獲報出動消防人員80名、義消12名、消防車34輛、救護車3輛前往灌救，花了近2小時把火撲滅，但整間夾娃娃機店已燒光，付之一炬，幸無人員受困受傷。

根據曝光畫面，這家門口高掛「夾子園只想讓你做回孩子」招牌的夾娃娃機店，凌晨2時37分許因不明原因起火，火勢延燒相當迅速，整棟建物陷入火海，整間店被燒得焦黑，嚇壞附近居民。警、消獲報到場灌救搭起水線，火勢於凌晨4時16分控制、4時22分撲滅時間，現場燃燒面積1樓100平方公尺、2樓50平方公尺，詳細起火原因有待調查釐清。

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有消防專業知識型粉專看到網友在Threads社群平台分享起火影片，留言「看起來是全面燃燒了…其實夾娃娃機店滿常火警的，因為無人顧店，又長期娃娃機台24小時運作，我轄區也燒過好幾次」，對於有網友提到「靠杯阿我還有200多點餒」，也有網友留言「夾子園的點數現在全台都通用，可以跨店換點 」。

桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

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