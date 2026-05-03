為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨整間燒光光...…網友擔心這件事

    2026/05/03 11:11 記者李容萍／桃園報導
    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市平鎮區環南路、復興街口1間夾娃娃機店今（3）日凌晨2時37分不明原因起火，現場為地上2層鐵皮結構建築物。包括1樓夾娃娃機及2樓雜物全面燃燒，桃園市消防局第四大隊獲報出動消防人員80名、義消12名、消防車34輛、救護車3輛前往灌救，花了近2小時把火撲滅，但整間夾娃娃機店已燒光，付之一炬，幸無人員受困受傷。

    根據曝光畫面，這家門口高掛「夾子園只想讓你做回孩子」招牌的夾娃娃機店，凌晨2時37分許因不明原因起火，火勢延燒相當迅速，整棟建物陷入火海，整間店被燒得焦黑，嚇壞附近居民。警、消獲報到場灌救搭起水線，火勢於凌晨4時16分控制、4時22分撲滅時間，現場燃燒面積1樓100平方公尺、2樓50平方公尺，詳細起火原因有待調查釐清。

    有消防專業知識型粉專看到網友在Threads社群平台分享起火影片，留言「看起來是全面燃燒了…其實夾娃娃機店滿常火警的，因為無人顧店，又長期娃娃機台24小時運作，我轄區也燒過好幾次」，對於有網友提到「靠杯阿我還有200多點餒」，也有網友留言「夾子園的點數現在全台都通用，可以跨店換點 」。

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園平鎮夾娃娃機店凌晨突發大火全面燃燒，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播