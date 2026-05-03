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    首頁 > 社會

    登山客登塔曼山跌倒扭傷腳 救援人員接力護送下山

    2026/05/03 10:35 記者鄭淑婷／桃園報導
    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    勞動節連續假期登山活動多，但近日大雨導致山路泥濘，桃園市復興區塔曼山昨（2）日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。

    2日有4名登山客結伴前往塔曼山，其中52歲女姓登山客於下山途中，約於1.5K處時因地面濕滑不慎跌倒受傷，一行人受困山區待援，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊獲報後，立即透過電話確認報案人提供的座標位置、傷者生命徵象、傷勢情形及現場人數等，並同步指導現場人員注意保暖與原地待救，隨即於中午12點13分前往救援。

    救援人員於下午1點04分抵達登山口，消防及義消共7人編組入山搜救，克服山徑濕滑及地形起伏等挑戰，於下午2點16分順利接觸到登山客，經現場評估，確認她生命徵象正常穩定，為避免她腳步傷勢惡化，救援人員採用SKED捲式救援擔架進行完整固定與包覆，並架設繩索拖拉系統，在搬運過程利用滑輪組與繩索力學原理提升效率，於陡坡及濕滑地形中穩定進行拖拉作業，讓傷者得以平穩移動。

    救援人員將傷者自1.5K處搬運至約0.6K位置後，由復興、圳頂及高平分隊6名支援人力接力救援，加速撤離進程，在下午5點19分順利將登山客護送至登山口，任務圓滿完成。

    巴陵分隊表示，此案主要是登山客於回程階段，因體力及注意力下降，加上連日降雨地形濕滑，導致跌倒受傷，提醒民眾從事登山活動時，行前務必詳實規劃路線與時程，並告知親友行蹤，避免單獨入山，登山過程隨時評估自身體能狀況，避免疲勞狀態下持續行進，且要穿著防滑登山鞋，行進間注意腳步，尤其下坡路段更應放慢速度，並攜帶如離線地圖、通訊設備、頭燈、保暖衣物及充足糧食飲水等基本裝備，若受傷導致無法行動，應立即撥打119求助，留在安全地點等待救援，避免貿然移動造成傷勢惡化。

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

    復興區塔曼山2日中午有登山客不慎跌倒，腳部扭傷無法行走，桃園市消防及義消人員利用繩索拖拉系統接力救援，將登山客安全護送至登山口。（桃市園市消防局第4大隊提供）

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