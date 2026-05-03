婦網戀醫師要繳25萬元通關費？ 警急阻詐

警方攔阻彭被騙。（記者王冠仁翻攝）

彭姓婦人透過網路輾轉認識1名自稱是醫師的網友，對方每天對她噓寒問暖，還聲稱不久後會搭機來台跟她相會；她信以為真，沒發現對方是詐騙團成員，還對對方所說言聽計從。不久，對方謊稱入境台灣時，因為攜帶超額支票，要繳25萬元通關費；彭依對方所說跑去郵局提領25萬元現金，幸虧行員與警方發現異狀，及時攔阻她落入圈套。

北市警大同分局日前接獲轄內中華郵政台北大同郵局通報，行員聲稱有1名婦人疑似遭詐25萬元，需要警方到場協助。

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轄區寧夏路派出所警員獲報趕往仔細詢問這名彭姓婦人，這才發現原來是她先前透過網路，輾轉認識1名網友，對方自稱是醫師，還說目前人在新加坡。對方每天對她噓寒問暖、甜言蜜語，不久後取得其信任，還說近期將會搭機來台跟她相會。

不過，不久後，對方又傳訊息給彭，聲稱因為入境時攜帶超額支票，被海關人員拘留，需要支付25萬元通關費才能入境。彭不察，依對方所說跑去住家附近郵局打算提領25萬元，還想把這筆錢交給對方派來的專員。幸虧行員詢問她提款用途時發現異狀，及時報警。

警方研判彭婦落入典型的假交友詐騙，詐騙集團會先透過社群媒體向民眾噓寒問暖培養感情，然後以人或包裹在海關卡關無法入境等理由，要求民眾匯錢或提領現金交付，這些都是常見的詐騙手法。最後經警方耐心勸說及宣導相關詐騙案例後，婦人大夢初醒並放棄提款。

大同分局呼籲，詐騙集團會利用社群媒體向不特定人士搭訕，佯裝海外人士、醫生等身分，誆稱入境時遭海關拘留，需支付保證金等話術，以此誘騙被害人匯款，這些都是常見的愛情詐騙手法，民眾如遇此類情境，應提高警覺、謹慎提防，並再三查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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