黑牌保全低價搶市規避審查 中市議員要求警察局展現執法決心

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，有不肖業者藉由「物業管理員」等形式規避保全審查，導致未具合法資格的「黑牌保全」低價搶市。（周永鴻提供）

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，有不肖業者藉由「物業管理員」等形式規避保全審查，導致未具合法資格的「黑牌保全」低價搶市，甚至讓性犯罪前科者藏身其中，要求台中市警察局正視社區安全漏洞，並要求警察局與都發局住宅發展工程處、勞工局建立不定期聯合稽查機制；警察局長吳敬田承諾，未來接獲檢舉將派員現地訪查。

周永鴻指出，保全公會全國聯合會日前發表嚴正聲明，直指市場不肖公司主導「黑牌保全」用低價搶案、規避勞健保及稅務責任，公會多次向主管機關檢具違規事證、建請聯合稽查，行政流程卻停留在公文往返，遲未見具體查處成果。合法業者扛起4000萬資本額、強制責任保險、人員警察局審查、15%稅率等所有合規成本，不受規範的非法業者卻低價搶市，造成「合法的被管、非法的沒人管」的不合理現象。

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周永鴻表示，黑牌保全」最常見型態，即公司以「管理顧問公司」或樓管公司名義運作，卻未取得保全業執照，物業公司誘導社區「自聘保全」，將合規風險外部化給管委會，現金日結的「現金班保全」人員流動極快，根本不送警察局審查，致業者違法僱用人員根本不送審，讓審查機制形同虛設。

周永鴻指出，外縣市曾發生一名性侵前科犯任職社區大樓夜班保全，該縣市警方事前發現並主動發函通知業者，業者卻以葉男是「物業管理員」而非「保全人員」為由不受保全業法規範，警方竟無可奈何，導致保全藉職務之便再犯性侵案。

周永鴻強調，保全業法賦予警察局完整的法律工具，第13條可隨時派員檢查、第16條違規可處10萬至50萬元罰鍰、第18條未經許可經營者應勒令歇業，工具完備，前提是警察局要有執法決心。

周永鴻要求警察局遇到黑牌保全檢舉不應紙上作業，而是實地稽查了解狀況並積極裁處，並聯合都發局及勞工局啟動不定期聯合稽查，不能讓非法業者橫行、讓社區安全出現破口。

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