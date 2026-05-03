獨家》偕人夫、孩子出遊還送禮 「忠心」子女密報母揭小三大膽行徑

人妻容容從子女的密報與自行蒐證，揭發女子小玲劈腿其丈夫的行徑，台南地院判小玲須賠三十萬元台幣給容容。（資料照，記者王俊忠攝）

好大膽的小三！女子小玲劈腿人夫，與人夫的未成年子女外出用餐，甚至買玩具、衣服、腳踏車等送給孩子，但孩子的心沒被收買，回家密報媽媽、揭發小三搶人老公的不倫戀情。小玲不法侵害元配容容的配偶權，台南地院判小玲要賠30萬元慰撫金給元配。

女子容容（化名）與洪姓男子於2014年結婚、育有數名子女，2025年6月間，容容從子女處得知洪男偕外遇女子小玲與他們孩子外出用餐、舉止互動親密；容容進而在丈夫手機發現小玲裸照與兩人床上親密照、對話，控訴小玲當小三、侵害其配偶權。

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容容主張，2025年6月間，其未成年的子女告訴她「爸爸（即洪男）偕小玲阿姨帶他們孩子外出用餐、逛夜市，爸爸與阿姨有牽手、餵食、共喝1杯飲料的親密動作」；小玲還買玩具、衣服與腳踏車送給孩子，破壞她與洪男的婚姻家庭，也讓孩子心理受創。

容容進一步在丈夫的手機裡發現存有小玲的裸體照片、丈夫與小玲在床上的親密照片與談到性行為的親暱對話，小玲明知洪男是她的丈夫，還與洪男交往、發生性關係，使她飽受丈夫背叛感情的身心重大痛苦，小玲所為破壞其婚姻家庭的圓滿幸福，不法侵害其配偶權情節重大，要向小玲求償100萬元慰撫金。

法官表示，經合法通知小玲，小玲未在法院辯論庭到場、也未提出書狀聲明或陳述，依民事訴訟法規定，視為小玲對元配容容的主張事實「自認」，可認定容容所說的情事是真實，小玲的確不法侵害容容的配偶權情節重大，考量小玲的侵害程度與雙方資力等條件、小玲名下無所得財產，判小玲賠償元配金額酌減到30萬元，此案還可上訴。

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