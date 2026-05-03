阿北撿到錢！人家掉了3萬5 被抓包存入戶頭辯稱「怕弄丟」

黃嫌撿走現金。（記者王冠仁翻攝）

王姓男子開車前往台大醫院看病，他將車停妥後，下車時背包不慎勾到車門，導致背包中裝有現金3萬5千元的袋子不慎掉落，直到看診完後才發現，那是近來擺攤的營業所得，他心急如焚，報警求助。警方調閱監視器畫面追查，發現68歲黃姓男子騎腳踏車經過時把錢撿走，還拿去存入自己戶頭，警方循線逮人，不僅要還錢，還被移送法辦。

警方調查，王姓男子日前開車前往台大醫院看診，他將車停放在徐州路後下車，但下車時身上的背包不慎被車門勾到，背包中裝有3萬5千元現金的袋子掉落地面，但他渾然不覺。直到他看診完畢，這才發現身上的現金不翼而飛；由於這是他擺攤作生意的血汗錢，他遍尋不著，只好報警求助。

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中正一分局仁愛路派出所警員吳凱芳受理後，立刻調閱監視器畫面追查，這才發現當時有一名單車騎士路過王男停車處，見到地上有現金，隨即把錢撿走。

阿北撿到錢：沒有想要占為己有

警方鎖定這名單車騎士的衣著特徵與離去動線追查，在獲報後4小時，循線到其住家逮人，也查出這名單車騎士是68歲黃姓阿伯，更發現他已經把撿來的錢存進自己帳戶。

據悉，黃聲稱並沒有想要把錢占為己有，而是擔心自己會把錢弄丟，因此才想把錢存進帳戶，等到有空時再拿去派出所。

不過，警方並不採信黃的說詞，最終仍將他依侵占罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身財物，避免因一時疏忽造成損失；另提醒民眾，拾得他人遺失物應立即送交警方處理，切勿據為己有，以免觸法，得不償失。

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