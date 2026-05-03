頭份驚見牛隻逛大街，警車車流中引導歸還飼主（警方提供）

苗栗縣頭份市街頭昨（3）日晚間8點多上演一場驚險的「警牛追逐戰」！一頭體型龐大的牛隻突然誤闖中正一路，在車水馬龍的道路上悠哉徘徊，路過駕駛驚見紛紛閃避。所轄頭份分局斗坪派出所員警巡邏發現後，立即開啟警示燈引導牛隻，成功將牛隻引導至安全處安置，化解了一場可能的交通危機。

頭份分局斗坪派出所警員孫博琥、張棋翔於3日晚間8點多執行巡邏勤務時，在頭份市中正一路赫然發現有牛隻在大馬路上「逛大街」，由於該路段車流量不小，且光線較為昏暗，警方擔心牛隻受驚或與車輛發生碰撞，隨即開啟巡邏車警示燈在後方戒護，並耐心、緩慢地將牛隻引導至附近國小旁安置。

請繼續往下閱讀...

警方隨後查訪周邊住戶，順利聯繫上現年68歲的飼主陳姓男子。陳男接獲通知後趕往現場將愛牛領回，雖然找回了牛，但由於疏於管理導致動物誤闖道路，警方仍依法對其製單舉發，而該頭牛為協助陳男耕田的重要夥伴。

頭份分局分局長郭譯隆提醒，動物誤闖道路極易引發交通事故，嚴重威脅用路人生命安全，飼主務必妥善加強飼養環境的管理與圍籬設施，避免動物脫逃，若因疏忽導致事故發生，飼主不僅需面臨行政罰鍰，還可能負擔刑事及民事賠償責任。

頭份驚見牛隻逛大街，警車車流中引導歸還飼主（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法