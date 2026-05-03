猛刺鄰居20多刀身亡 嫌犯稱起因為遭嘲笑經濟能力差

嫌犯猛刺鄰居20多刀身亡，稱起因為遭嘲笑經濟能力差。（民眾提供）

苗栗縣頭份市鬧區自強路騎樓昨（2日）晚間9點多爆發凶殺案，涉案的41歲林姓男子不滿居住在同一棟大樓的56歲陳男，嘲笑其經濟能力差，不太會營生，林男酒後持摺疊刀猛刺陳男20多刀，之後一身酒氣的林男自覺釀禍打電話報警，頭份警方偵辦後依殺人罪嫌送辦，因犯嫌重大，苗栗檢方聲請羈押。

頭份警方指出，林男與陳男居住在同一棟大樓，皆已居住在該棟大樓約8年，林男昨天晚間飲酒後在騎樓遇見回到大樓的陳男，兩人交談約5、6分鐘，林男稱因不滿陳男言談中嘲笑其經濟能力不佳、賺錢能力較差，因此拿出折疊刀猛刺陳男胸部以及背部，直到陳男倒臥血泊之中，林男自知釀下大禍後打電話報警。

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據了解，陳男之前為兩人居住的大樓管理員，目前則交由林男打理大樓事務，昨天晚間爆發凶殺案時，林男剛從3樓喝完酒走到1樓與其他人喝茶，遇到騎腳踏車回來的陳男。林男稱，陳男在交談過程中提到林男腳踏車可停放在何處並說林男需要請他喝飲料，兩人因此發生口角衝突。

救護人員接獲報案趕抵現場時，發現陳男身上有多處穿刺傷，情況極為危急已失去呼吸心跳，雖立即送醫搶救，仍於昨（2日）晚間10點多宣告死亡。

據了解，陳男與林男目前皆為單身，陳男姊姊得知噩耗後趕到現場，陳男胞姊說陳男平時並不會飲酒，警方不排除兩人之前可能已有嫌隙，導致林男在此次僅對話5、6分鐘就失控，目前正持續調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

大樓鄰居起衝突，演變成凶殺命案。圖為案發現場。（民眾提供）

犯下凶殺案的林男被帶到頭份警分局偵查隊偵訊。（民眾提供）

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