雙黃線超車害婦撞樹亡 花蓮無照肇逃男判1年半

花蓮縣台九線295.6公里富里段去年初發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（資料照）

花蓮縣富里鄉67歲陳姓婦人去年初騎車行經台九線自撞出車禍，警方在現場發現一只掉落的汽車後照鏡，察覺案情不單純，進而追查出兩名駕駛為了搶快、違規跨越雙黃線超車，最終導致婦人閃避不及撞到路樹死亡。花蓮地方法院近日審結，將肇事逃逸且無照駕駛的吳姓男子判處應執行有期徒刑1年6月；另一名違規超車的宋姓男子則依過失致死罪判刑3月。

檢警調查，事故發生於2025年1月11日上午7點多。60歲吳姓男子駕駛箱型車，沿台九線由南往北行駛，行經295.6公里富里羅山段時，為超越前方宋姓駕駛的轎車及另一輛計程車跨越雙黃線強行超車；不料，前方的宋男當時也正欲超車，在未打方向燈的情況下同樣跨越雙黃線駛入對向車道。

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後方的吳男見狀為了閃避宋男汽車，驚慌下將車輛硬切入對向慢車道，導致車左側直接擦撞對向駛來的陳姓婦人機車。陳婦當場失控衝出路外、臉部猛烈撞擊路樹，造成外傷性顱腦損傷併顱骨骨折，送醫後宣告不治。

車禍發生後，吳男明知發生劇烈碰撞，且其座車左側後照鏡已當場斷裂掉落，卻未停車查看或報警求救，反而心存僥倖加速逃離現場。直到約一個半小時後，路過民眾發現陳婦倒臥血泊報案。玉里警分局獲報後展開調查，起初現場跡象看似自撞，但細心員警在路樹旁拾獲一只不屬於機車的汽車後照鏡，驚覺「這不是單純意外」。

法院審理時，吳男雖坦承當天發現後照鏡壞掉，還自行去維修，卻一度辯稱不知道有撞到機車。但法官認為，吳男早在2001年就因案被吊銷駕照，竟長年無照駕駛，且案發時撞擊力道巨大，後照鏡都斷了，不可能不知情，其畏罪逃逸之情節明確。

法官認為，吳男明知無照仍違規上路，且在速限路段超速、跨越雙黃線超車，釀成車禍後又逕自逃逸，罔顧被害人生命安全，導致被害人家屬悲痛萬分。而另一名被告宋男，雖然車輛未與婦人發生碰撞，但他未打方向燈且同樣違規跨越雙黃線超車，與吳男的過失行為「併存累積」，共同導致了這起悲劇，亦須負起法律責任。

花蓮地院考量兩名被告在審理期間終能坦承犯行，最終依汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判處吳男有期徒刑8月，另犯肇事致人死亡逃逸罪判處1年2月，應執行有期徒刑1年6月。宋男則依過失致死罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案仍可上訴。

花蓮縣台九線295.6公里富里段去年初發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（資料照）

花蓮縣台九線295.6公里富里段去年初發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（資料照）

花蓮縣台九線295.6公里富里段去年初發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（資料照）

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