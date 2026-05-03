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    高市推義消中級救護技術員 提升第一線救護量能

    2026/05/03 09:05 記者陳文嬋／高雄報導
    高市推義消中級救護技術員訓練，提升第一線救護量能。（市府提供）

    高市推義消中級救護技術員訓練，提升第一線救護量能。（市府提供）

    高雄市消防局攜手義消第一救護大隊，辦理中級救護技術員義消專班訓練，為期4個月長達356小時訓練，強化義勇消防人員到院前緊急救護專業能力，提升第一線義消協勤救護量能，提供民眾迅速且專業救護服務。

    高雄現有703名救護義消，編制2個救護大隊及20個救護分隊，已建立完善且具規模的救護義消體系，消防局攜手義消第一救護大隊共同辦理「115年中級救護技術員義消專班訓練」，課程從5至8月為期4個月。

    消防局昨舉辦開訓典禮，主秘劉一娟致詞表示，市府及各實習醫院全力支持這次訓練，不僅提升義消專業救護能力，更期望救護義消能將所學運用於實際勤務中，成為守護市民生命安全的重要力量。市府未來將持續規劃相關訓練，使義消人員於各類災害現場皆能迅速應變、有效處置，全面提升第一線救護效能！

    高雄市義勇消防總隊長陳義永表示，這次訓練共計43名義消參訓，且全數學員皆自費報名參加，展現高度學習熱忱與無私奉獻精神，令人感佩，透過辦理中級救護技術員專班訓練，可持續優化救護義消到院前緊急救護處置能力，並強化與消防人員的協同作業機制，提升整體救護服務品質。

    消防局表示，訓練課程涵蓋學科講授220小時及救護車實習96小時，並委託高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、國軍高雄總醫院及小港醫院，辦理醫院實習40小時，透過系統化課程安排與實務訓練，提升第一線義消協勤救護量能，提供民眾迅速且專業的救護服務。

    高市推義消中級救護技術員訓練，提升第一線救護量能。（市府提供）

    高市推義消中級救護技術員訓練，提升第一線救護量能。（市府提供）

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