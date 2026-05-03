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    首頁 > 社會

    高雄退休男誤信投資line群組 當鋪抵押2屋借1400萬險遭詐

    2026/05/03 08:40 記者黃良傑／高雄報導
    高雄退休男誤信投資line群組，當鋪抵押2屋借1400萬警及時阻詐。（民眾提供）

    高雄退休男誤信投資line群組，當鋪抵押2屋借1400萬警及時阻詐。（民眾提供）

    高雄王姓男子（69歲）熱衷股市投資，日前加入某通訊軟體投資群組，群組內成員每日分享鉅額投資獲益，王男日漸心動，為能變現投資，竟前往當鋪設定抵押名下2棟房子，欲借款1400餘萬元加入投資，警方獲報趕往勸說，成功阻詐保住畢生積蓄。

    苓雅分局今（3）日表示，昨日傍晚17時許，接獲轄區當鋪友善通報，王姓男子疑似遭詐騙，欲設定2棟房子抵押借款1400餘萬元，轄區凱旋所警組獲報後趕抵現場處置。

    經瞭解，近日股市熱絡，王姓男子（69歲）日前於通訊軟體加入投資群組，群組內成員每日分享鉅額投資獲益，王男日漸心動，遂於上述時間前往當鋪欲設定抵押名下2棟房子借款1400餘萬元加入投資，當鋪察覺有異並通報轄區凱旋所警組到場關懷。

    經警組深入詢問，發現王男欲透過該投資群組進行股票投資操作，且成員時常曬出投資收益截圖，加上王男與群組成員均素未謀面，員警馬上察覺此為常見「投資詐騙」手法，並向王男說明此詐騙手法係以假帳號、高獲利、穩賺不賠的話術誘騙被害人匯款，王男最後放棄借款念頭，成功阻止王男落入詐騙陷阱，保住其畢生積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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