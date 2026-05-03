她離婚7個月產女 沉溺滑手機夫驚覺是小王種

她離婚7個月後產女，沉溺滑手機夫驚覺是小王種。（法新社，資料照）

新竹陳男發現妻子離婚後7個月就生下一女，絕不是他的種，憤而告妻子與小王需連帶賠償149萬，妻子說陳男婚後只會滑手機不顧家，她是離婚後才與同事交往，但新竹地院認定林女受胎時仍未離婚，判二人連帶賠償15萬。

103年結婚的陳男說，112年發現妻子林女與張男發展不正當男女關係，且林女懷孕，並於112年9月誕生一女，造成他極大精神痛苦，憤而對二人連帶求償精神慰撫金149萬元。

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林女說，結婚後陳男長期對家庭責任冷漠，沉溺手機上網，拒絕分擔日常照顧職責，並因頻繁更換工作致經濟收入極不穩定，婚姻早已產生裂痕，於112年2月協議離婚。

她是在離婚手續完成、恢復單身後，始與同事張男開始交往，前夫指控2人自112年1月即發展不正當男女關係，純屬憑空捏造。

林女還說，司法院第791號解釋已宣告刑法通姦罪違憲，我國憲法轉為重視婚姻關係中配偶雙方平等、自主之性自主決定權，配偶彼此間為相互獨立自主個體，不應承認隱含配偶為一方客體「配偶權」概念。她侵害配偶權行為縱使屬實，權衡憲法第22條性自主決定權，亦無不法性，聲明駁回前夫之訴。

法官認為，林女於112年1月間既已確認懷有非陳男血緣的胎兒，足證二人發生性行為而受胎時點，確係婚姻關係存續期間內。被告2人抗辯係於離婚後始開始交往，顯與客觀事實不符，不足採信。

法官審酌被告二人為同事關係、於林女婚姻存續期間發生性行為並致懷孕生女 ，對陳男婚姻圓滿破壞程度重大，判連帶賠償精神慰撫金15萬元。

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