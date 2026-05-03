想起結婚登記一件事 他省下分手費108萬

想起結婚登記一件事，新竹男省下分手費108萬！（情境照）

結婚2個月就鬧翻協議離婚的陳男，不願給妻子張女剩餘財產108萬元，想起結婚登記時根本沒看過2名證人，是張女在結婚書約上自填2名證人名字，因此向新竹地院提告請求確認這段婚姻無效，法官判准。

113年結婚的陳男說，並不認識結婚書約上的2名證人，且2人在雙方寫婚約時均不在場，2名證人姓名都是妻子張女自行書寫填載後，直接拿去戶政事務所辦理結婚登記。張女最近屢向他要求離婚，並索取高額分手費。他認為既然當初結婚不符合民法規定要件，這段婚姻應屬無效。

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張女辯稱，二人交往期間，陳男多次傳送「嫁給我」的貼圖，她曾多次提醒陳男應慎重考慮，最後陳男仍堅持結婚。關於結婚書約準備2名證人簽名的部分，陳男都知情，且全程主導。

張女說二人辦好結婚登記各自向任職公司請婚假後，乃共同利用婚假至2名證人位於台東住處玩，並以夫妻身分接受2名證人祝福，去年2月因雙方協議離婚，但陳男不願給付108萬元夫妻剩餘財產差額給她，談判破裂，才惡意抺黑她。

法官調查，由於張女坦承結婚書約上2名證人的簽名均是她所簽，陳男是在辧完結婚登記後2天到台東玩才見到2名證人，因此2名證人並未親自見聞及與二人確認結婚真意，依民法規定係屬無效。因此陳男訴請確認這段婚姻無效，為有理由，應予准許。

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