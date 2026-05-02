遭地藏庵地監察人告4次都不起訴 主委求償60萬被駁回原因曝

員林市地藏庵爆發廟務問題。張姓主委遭黃姓常務監察人提告4次均未起訴，認為對方濫訴，提告求償民事被駁回。（記者陳冠備攝）

彰化縣員林市地藏庵張姓主任委員、黃姓常務監察人因廟務問題長期不睦。黃男兩年內對張男提出侵占、強制罪等4件刑事告訴，但全數不起訴。張男認為遭惡意濫訴、名譽受損，提告求償60萬元精神慰撫金。彰化地方法院審理後認定，黃男提告並非憑空捏造，仍屬憲法保障的訴訟權行使，判決駁回求償。

判決書指出，張男為地藏庵主委，黃男為常務監察人。雙方自2023年起因廟務管理、財務運作等問題產生歧見。黃男隨後針對白米捐款流向、中秋禮品發放、會議參與權限及監察職位遭剔除等爭議，陸續對張男提起刑事告訴，但均因犯罪嫌疑不足而不起訴。

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張男主張，黃男明知指控欠缺合理依據，卻反覆提告，已逾越憲法訴訟權保障範圍，嚴重影響其身為宗教團體負責人的社會評價及名譽，並導致他多次遭傳喚調查，承受長期司法壓力，因此依民法侵權行為規定請求賠償60萬元。

黃男則反駁，他身為監察人，負有監督財務之責。因發現帳務與採購流程有疑點，甚至聽聞廠商反映白米採購疑有抽成、捐款遭挪作宴飲或贈與特定委員等情事，才蒐證提告，絕非惡意濫訴。

法院審理認為，刑事告訴權為憲法所保障，不能單憑不起訴處分即認定為濫訴。黃男所提指控多涉及廟務財務運作、捐款用途及會議權限等具體事項，並非全然虛構。部分不起訴原因出自舉證不足或對法律構成要件誤解，難以認定是故意以背於善良風俗的方法侵害原告權利。最終，法院認定黃男未構成侵權行為，駁回張男60萬元求償。全案仍可上訴。

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