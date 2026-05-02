5/2 今彩539頭獎開3注！800萬獎落新北、台南、屏東

5月2日開獎的第115000108期今彩539頭獎開出3注，獎落新北、台南、屏東。（本報合成）

5月2日開獎的第115000108期今彩539頭獎開出3注，由新北市新莊區昌明街16號的「紅囍彩券行」、屏東縣潮州鎮永春里興隆路149號1樓的「潮會中彩券行」及台南市北區大光里北門路2段575號1樓「穩中彩券行」開出。

第115000108期今彩539中獎號碼為「08、09、17、25、38」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共525注中獎，每注可得2萬元；參獎共9646注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬0548注中獎，每注可得50元。

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第115000108期39樂合彩中獎號碼為「08、09、17、25、38」。四合開出15注，每注可得21萬2500元；三合共499注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6207注中獎，每注可得1125元。

第115000108期3星彩中獎號碼為「988」。壹獎共88注中獎，每注可得5000元。

第115000108期4星彩中獎號碼為「7409」。壹獎共1注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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