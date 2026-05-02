12人登山隊走浸水營古道 1女腳劇痛14名警義消接力4小時救援送醫

浸水營古道一名女登山客膝蓋受傷，救援人員接力救援送醫。（記者黃明堂翻攝）

台東縣達仁鄉知名的登山熱點「浸水營古道」，今天下午發生一起山域救援事件。一名54歲李姓女子在健行途中，突發左膝劇痛無法行走，因山區訊號不佳，同伴緊急奔走至有訊號處求救。台東縣消防局獲報後派遣14名警義消入山馳援，歷時約4小時接力，順利將傷者以擔架運送下山。

今天下午2點53分，台東縣消防局接獲民眾報案，指稱一組12人自組的登山團體，行經浸水營古道約9.2K涼亭處時，團員李姓女子（約54歲）突感膝蓋劇烈疼痛，雖無跌倒受傷，但已完全無法行走。由於事發地點處於山區深處，完全沒有手機訊號，同行團員隨即緊急應變，撤回至古道出水坡附近訊號較佳處，才成功撥打119向消防局請求支援。

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台東縣消防局指揮中心獲報後，立即啟動山域搜救機制，由大武大隊大隊長劉東興帶隊，調派大武、達仁分隊共14名警義消及4輛救災車輛投入救援，並同步通報警察局、林業及自然保育署與消防署。

搜救人員4點多抵達登山口，並迅速進入古道，於13K處成功接觸待救者，初步確認李女意識清楚，經現場醫護人員簡易包紮後，原計畫嘗試由人員護送其緩步下撤，但近6點當隊伍行經14K附近時，傷者因膝蓋疼痛加劇難以支撐。為避免強行行走造成二次傷害，救難人員決定使用SKED捲式擔架將傷者安全固定，採人力接力方式在崎嶇路徑中搬運下山。晚間7點順利返抵加羅板活動中心。經檢查李姓女子左膝、生命徵象穩定，隨後由大武91救護車送往大武衛生所進行後續醫療處置。

浸水營古道一名女登山客膝蓋受傷，救援人員接力救援送醫。（記者黃明堂翻攝）

浸水營古道一名女登山客膝蓋受傷，救援人員接力4小時救援送醫。（記者黃明堂翻攝）

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