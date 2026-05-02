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    蝦皮帳號外借釀禍！中國籍學長賣具「殺傷力」玩具槍 碩士生險背槍砲罪

    2026/05/02 20:46 記者許國楨／台中報導
    台中地院認李生自知槍枝禁令，也未和伊嫌分潤、獲利，難認有故意，判李無罪，可上訴。（資料照）

    台中地院認李生自知槍枝禁令，也未和伊嫌分潤、獲利，難認有故意，判李無罪，可上訴。（資料照）

    就讀某國立大學碩士班李姓男子，將蝦皮帳號借給中國籍伊姓學長使用，沒想到對方竟在平台販售具「殺傷力」的玩具槍，警方網路巡邏查獲送鑑定屬改造手槍，檢方以李涉犯幫助犯非法販賣非制式手槍起訴，台中地院審理認李自知槍枝禁令，也未和伊分潤、獲利，難認有故意，判李無罪，可上訴。

    經查，李男以父親名義申辦蝦皮帳號後，因伊姓學長為中國籍人士，無法自行申請台灣電商平台帳號，便將帳號借給對方經營，伊男在平台上販售多項商品，其中包括TB500左輪發射器，警方網巡察覺異狀下單購買後送鑑定，結果發現該商品擊發功能正常，認定屬具殺傷力非制式手槍。

    李男到案後，始終否認幫助販槍犯意，強調只知道學長在賣玩具槍與生存遊戲用品，並不知道商品已達槍枝管制標準。他表示，因對方無法申辦帳號，才出於同學情誼借用，從未參與商品上架、銷售，也沒有從中分潤或獲利，完全不清楚所販售商品涉及刑責。

    台中地院審理時也發現，本案查扣的TB500左輪發射器售價僅1878元，與市面上動輒上萬元改造槍價格差距甚大，外觀上亦容易被誤認為普通玩具槍，認為李男受高等教育，對我國嚴格槍枝管制應有基本認知，且本身並無槍枝專業背景，也無證據顯示他與伊男有固定分潤、共同獲利安排，綜合全案情節，難以認定李男主觀上具有幫助販售非制式手槍的直接或間接故意，最終判決李男無罪，全案仍可上訴。

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