毒蟲騎車拒受檢狂鑽巷弄 汐止勇警追捕壓制 驚見包內藏上膛槍彈

新北市汐止警分局汐止派出所盤查賴姓男子機車，意外查獲後載的林姓男子，持有毒品與1把已上膛的改造手槍、7顆子彈。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止區賴姓男子深夜騎車載林姓男子，遇新北市汐止警分局汐止派出所警員盤查，不僅拒不停車受檢，反加速逃逸，警員隨即攔截圍捕逮到2人，讓警方吃驚的是在林男隨身包內，搜出1把已上膛改造手槍與毒品。警訊後，林男依法究辦。

汐止分局汐止派出所副所長許林全說，同仁是在上月20日凌晨2時許，駕駛巡邏車行經茄苳路時，見賴男騎機車載林男，見警巡邏車靠近時，不斷變換車道，規避查緝，隨即趨前攔查，命其停車受檢；未料，賴不但未停車，反而猛催油門拒檢加速逃竄。

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警員見賴男騎車亂竄，通報線上警力展開攔截圍捕，最終在忠孝東路434巷口攔下機車，賴見無法兔脫，乖乖受檢；林姓乘客跳車鑽入附近巷弄徒步逃逸，跑不到10公尺便被警方制伏在地。

警方隨後在林的隨身包內起獲二級毒品安非他命、三級毒品愷他命各1包，還有1把已上膛的改造手槍與7顆子彈；警訊後，將林男依涉犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦，並溯源追查槍枝與毒品來源，釐清林男攜帶槍械的動機。汐止警分局長徐俊生強調，深夜巡邏是維護市區治安重要勤務，警方對街頭暴力與槍毒零容忍，同仁將持續精進查緝戰術，保護市民生命財產安全。

新北市汐止警分局汐止派出所盤查賴姓男子機車，意外查獲後載林姓男子，持有毒品與1把已上膛改造手槍、7顆子彈。（記者林嘉東翻攝）

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