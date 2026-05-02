龍洞攀岩驚傳奪命意外疑「確保繩」留太長...她當男友面墜地亡

台北市蔡姓女子今天在龍洞攀岩場攀岩時，意外墜崖亡。警方初步調查，疑因「確保繩」留太長，致繩索未能及時拉住蔡女，直墜礁岩地面，頭部重創不治；警方已扣留相關攀登裝備、完成採證，報請基隆地檢署相驗釐清墜崖原因。（記者林嘉東翻攝）

新北市貢寮區知名龍洞攀岩場，今天（2日）驚傳攀岩愛好者墜崖摔死慘劇。台北市44歲蔡姓女子，與小她14歲的林姓男友相約挑戰天然岩壁，不料在攀爬至約10公尺（約3層樓）高處時意外失足。警方初步調查，疑似因「確保繩留太長」，致繩索未能及時拉住蔡女，蔡女在男友目睹下直墜礁岩地面，頭部重創不治；警方已扣下相關攀登裝備與完成採證，報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清墜崖原因。

據悉，住在台北市44歲蔡姓女子與設籍彰化的30歲林姓男友喜愛攀岩，2人相約今天至新北市貢寮區龍洞攀岩場進行戶外攀爬；中午時分，蔡女正在攀登一處約3層樓高（10公尺）的岩壁，林男在下方擔任「確保者（Belayer）」，操作繩索以防萬一。

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警方初步調查，意外當時，蔡女已掛上保險鉤向上挑戰，由林男在下方擔任「確保者」操作繩索，當蔡女不慎失足時，疑因確保繩過於鬆弛，產生過多「預留長度」，導致蔡女墜落時安全機制完全沒派上用場，整個人重重摔落在堅硬的礁岩上。

新北市消防局於上午11時53分接獲報案，立即派遣大批搜救人員趕赴現場。由於事發地點地勢崎嶇，搬運困難，警消隨即請求內政部空勤總隊派遣直升機進行吊掛救援。蔡女被救起時已失去呼吸心跳（OHCA），經送往基隆長庚醫院搶救，仍於下午3時許，因頭部重創、身體多處骨折不治。

新北市瑞芳警分局為求慎重，已完成現場採證並扣留相關攀登裝備，報請基隆地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切墜崖原因，給死者家屬一個交代。新北市消防局呼籲，從事戶外攀岩具備高度風險，攀爬前務必確認裝備狀態，並落實「夥伴檢查」，「確保者」更需時刻專注，維持適當繩索長度，以策安全。

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