車牌辨識不僅打擊犯罪 還廣泛運用在為民服務

車牌辨識攝影鏡頭，成為破案利器。（資料照）

彰化縣警局的車牌辨識系統，除了具交通管理與治安維護之效，還被廣泛運用在「為民服務」，幫忙民眾尋找失竊車輛，更可以發揮「救人」功能，迅速將意圖尋短的民眾救回，防止憾事發生。

二○二四年二月彰化縣鹿港鎮一名男子情緒低落，晚餐時間未歸，連妻子打手機都不接，妻子連忙報警，警方透過車牌辨識系統，輸入男子汽車的車牌號碼，透過系統調閱行車軌跡，同步透過手機發話基地台的手機定位，縮小協尋範圍，在省道台六十一線漢寶交流道附近草叢中找到奄奄一息男子，火速送醫救回一命。

請繼續往下閱讀...

去年五月一名女子報案，指男友可能企圖輕生，她並提供男友車牌號碼，警方透過車牌辨識系統追蹤，同時調度線上警力協尋，員警在發現目標車輛後，發現一名男子昏迷在駕駛座，擊破車窗將男子送醫救回。

今年一月桃園市一名阿伯找了四小時，仍遍尋不著自己機車，只好向警方求助，警方透過車牌辨識系統追蹤該輛車連日來的行車軌跡，最終順利找回機車。

具有車牌辨識功能的監視器，有沒有侵犯到民眾隱私？彰化縣警局指出，設置之初就將此一情況納入考量，因此採取多重管控措施。每位員警均有自己帳號密碼，查資料要輸入案由，業務單位每月均會稽核，非因公查詢很快就會被稽核到，也會被懲處或法辦；使用車牌辨識方式，已兼顧打擊犯罪及隱私防範。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞請見：

8000監視器AI辨識車牌助攻 彰化警「甕中捉鱉」破案率逾8成

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法