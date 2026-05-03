8000監視器AI辨識車牌助攻 彰化警「甕中捉鱉」破案率逾8成

彰化縣警局在全縣部署近八千支車牌辨識攝影鏡頭，成為破案利器。（資料照）

彰化縣警局使用的AI智慧車牌辨識系統，在全縣部署近八千支車牌辨識攝影鏡頭，占全縣監視器總數逾六成，具備「行車軌跡」、「主動追緝系統」等多項智慧功能，當發生搶劫、強盜、肇逃或追蹤通緝犯，警方輸入目標車牌，系統可以快速比對各路口監視器，進行車輛軌跡分析，短時間掌握嫌犯路線，去年即因這套系統，即時破案比例高達八十三％。

彰化縣警局長陳世煌指出，截至目前為止，全縣共建置近一萬三千支路口監視器，具備「車牌辨識」功能的鏡頭高達近八千支，占全縣監視器總數逾六成，在全國車輛辨識系統的佔比中，遠勝新北市、台北市、台中市等直轄市，形同在全縣布下天羅地網，讓犯罪車輛無所遁形。

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這套系統具備「行車軌跡」、「主動追緝系統」等多項AI智慧功能，民眾最關心的竊盜、強盜及搶奪案件，因車牌辨識系統而即時破獲的比例高達八十三％，無論是毒駕肇逃、連續竊盜集團，或是隨機搶奪案件，警方皆能透過車行軌跡，在極短時間內將嫌犯逮捕歸案，展現運用錄影監視系統及資訊科技力量，充分發揮效益的「電子警察」功能，部分縣市警局都曾來觀摩。

他說，車牌辨識系統運作流程，例如一件搶案的歹徒駕車逃逸，警方透過路口監視器畫面取得車牌號碼，再把號碼輸入車牌辨識系統，即自動擷取歹徒車輛行進軌跡，將犯案車輛設定為「黑名單車牌」，一旦偵測到通緝或涉案車輛，即時通報線上警網追蹤攔截，進一步將歹徒查獲到案。

日前一名毒品通緝犯騎機車行經彰化縣花壇鄉彰員路時，被警方的車牌辨識系統鎖定，警示訊號傳回縣警局勤務指揮中心，立即通報線上警網追緝，男子原本在停紅綠燈，見員警到場，他立即狂催油門逃逸，逃跑五百多公尺被圍捕逮獲，男子滿臉驚訝說「你們怎麼知道我在那裏？」。

除了打擊一般刑案，車牌辨識系統在取締環保犯罪上也功不可沒。彰化警方針對省道台六十一線、台十七線及大肚溪沿岸等易遭濫倒廢棄物的熱點加強監控，透過辨識涉案砂石車車牌與行車軌跡，近五年來共逮到七百名不肖濫倒業者，有效壓制濫倒廢棄物的歪風。

陳世煌表示，警方透過逐年擴充的車辨鏡頭與 AI影像辨識技術，已成功將傳統的「人力調閱」轉型為「科技智能追緝」，未來將持續精進錄影監視系統，用最高標準的科技防衛網，全天候守護民眾生命與財產安全。

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