辱罵導師「弱智」、「打火機點臉能生火嗎」 桃園2國中生判賠1萬、5千

桃園2國中生網路罵導師，法院分別判賠1萬、5千元。（資料照）

桃園市國中生A生、B生不滿導師作風，連續向教育局投訴，也在社群辱罵老師，還嘲諷老師的臉很好笑，「打火機點原告臉上能生火嗎？」、「點一下打火機瞬間整身點燃，豬油旺盛」，導師提出損害名譽賠償。桃園地方法院審理認為，兩名學生用詞具汙辱性，A生與母親連帶賠償1萬元、B生與母親5000元，全案可上訴。

法院調查，A生去年3到6月間連續向教育局提訴導師管教問題；A生及B生2024年11月6日、11日在LINE群組對話，「對學生說要把老師當皇上一樣伺候。隨意恐嚇學生要叫家長。還要告什麼」；另外A生於11月14日在LINE群組與B生對話提到，「打火機點老師臉上能生火嗎？」、「點一下打火機瞬間整身點燃，豬油旺盛」；A生也在社群發限時動態，「哪天我跟我媽打架，我隔天一定拿刀x爆妳，臭x子，x你祖宗100代」；B生2025年3月15日、6月1日IG發限動，「支持老師吃屎，大拖堂大失敗」、「弱智騷操作」、「不知道發什麼顛」。

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A生跟母親指稱，投訴教育局並無誇大與失實，屬於正當權利，至於社群部分，僅抒發內心不平，並無恐嚇、侵害名譽。B生跟母親則認為有不對在先，但是老師請求金額過高。

法院認為，投訴部分，教育局經由校事會議認定老師沒有違法違規，老師名譽並未受到貶損；網路群組部分，A生、B生2024年11月6日、11日通訊軟體LINE群組對話，投訴尚不致使導師之名譽在社會之評價受到貶損，亦難認定侵權行為。

但A生、B生在群組嘲諷、謾罵老師的臉部狀況，在社會一般認知屬於貶抑、不雅、侮辱性的負面用詞。顯然並非單純抒發情緒，立意並非良善，客觀上足以貶損原告在社會上形象、地位、人格與聲譽，使原告感到難堪，核屬故意不法侵害原告名譽權。

法院認為，A生賠償精神慰撫金1萬元、B生5000元為適當。另2人是未滿18歲但有識別能力之限制行為人，2人母親也未舉證已經盡監督責任，或有相當監督，因此須連帶賠償。

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