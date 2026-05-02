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    奪命左轉！基隆女騎車逆向闖車道被轎車撞飛 零件灑滿地不治

    2026/05/02 16:23 記者林嘉東／基隆報導
    林女騎車闖對向車道，與何男駕駛的轎車發生對撞；由於撞擊力道大，林女噴飛，機車零件噴飛散落一地，轎車的氣囊也瞬間爆開，雙方車頭皆受損嚴重。（記者林嘉東翻攝）

    林女騎車闖對向車道，與何男駕駛的轎車發生對撞；由於撞擊力道大，林女噴飛，機車零件噴飛散落一地，轎車的氣囊也瞬間爆開，雙方車頭皆受損嚴重。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市54歲林姓工廠作業員，今天（2日）上午騎車返家，行經基隆市七堵區俊賢路時，突然左轉逆向跨越雙黃線駛入對向車道，與何姓男子駕駛的轎車對撞。由於撞擊力道猛烈，林女噴飛，頭部、身體多處受傷，送醫急救後，仍傷重不治。

    警方調查，林姓女子為工廠女作業員，今天上午到友人家中打掃後，欲騎車返回住處，上午11時12分騎經俊賢路，欲左轉騎往新竹貨運大門前時，與對向、沿俊賢路往明德一路方向行駛的轎車發生對撞，林女噴飛，機車零件散落一地，轎車的氣囊也瞬間爆開，雙方車頭皆受損嚴重。

    警消趕抵，林女倒臥血泊，性命垂危，經送往基隆長庚醫院急救至12點11分，仍傷重不治。警方替34歲何姓轎車駕駛酒測，酒測值為0毫克，並無酒駕情事；警方初步調查，林女提前左轉騎往新竹貨運大門，逆向跨越雙黃線，闖入何男駕駛的車道，相關肇事責任與確切車禍已報請基隆地檢署調查釐清。

    基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄呼籲，駕駛人騎乘車輛應嚴格遵守交通號誌、標誌及標線，尤其在轉彎時，應隨時注意對向及周遭車況，保障行車安全，避免發生無法挽回的遺憾。

    林女騎車闖對向車道，與何男駕駛的轎車發生對撞；由於撞擊力道大，林女噴飛，機車零件噴飛散落一地，轎車的氣囊也瞬間爆開，雙方車頭皆受損嚴重。（記者林嘉東翻攝）

    林女騎車闖對向車道，與何男駕駛的轎車發生對撞；由於撞擊力道大，林女噴飛，機車零件噴飛散落一地，轎車的氣囊也瞬間爆開，雙方車頭皆受損嚴重。（記者林嘉東翻攝）

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