1家3口被撞2死高雄行人地獄再現？ 高市府會勘研議改善

1家3口被撞2死高雄行人地獄再現？市府會勘研議改善。（警方提供）

高市左營區軍校路昨發生2死女1重傷重大車禍，一家三口行走路上慘遭工程師撞飛，高雄市「行人地獄」警鐘再次響起，警察局、交通局、工務局於今（2）日12時30分至現場會勘，肇禍主因雖為疲勞駕駛，但附近機車違停、空間不足等問題，仍有改善空間。

交通大隊表示，關於昨（1）日傍晚在左營區軍校路發生的重大交通事故，已由警察局、交通局、工務局、里長等單位於今（2）日12時30分至現場會勘，初步會勘研議結論如下：

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一、為管理行車速度及減少違停，由交通局將軍校路車道瘦身，加寬分向限制線、軍校路與軍校路180巷口增繪邊線及槽化線，以避免用路人違停。

二、事故地點人行空間，短期由工務局進行順平工程改善，長期規劃增設人行道。

三、公園處針對路燈照明進行評估。

四、警察局加強人行道違規停車及測速取締。

高雄市政府決定透過「工程改善」與「強化執法」雙管齊下，消除該路段安全隱患，也呼籲用路人切勿違規停車或占用人行空間，市府團隊將持續滾動檢討，全力守護市民交通安全。

高雄市府會勘軍校路重大車禍現場。（警方提供）

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