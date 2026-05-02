慟！勞動節停休上工搭屋頂 男踩破石棉瓦墜地亡

魏姓男子踩破石棉瓦摔落地面。（警方提供）

首次上稿 13:53

更新時問 18:23 新增照片及消防局說法

五一勞動節嘉義縣發工安死亡意外，搭設屋頂業者魏姓男子停休上工，帶著員工到新港鄉埤子村民宅搭鐵皮屋頂，收工時不慎踩破石棉瓦，摔落地面傷重不治。嘉義地檢署檢察官率法醫今天相驗，初判魏男疑頭部著地為致命傷，事故原因正由相關單位釐清中。

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警方調查，今年10月即將滿65歲魏姓男子，勞動節並未排休，帶著員工劉姓男子到新港鄉埤子村的民宅進行屋頂搭設鐵皮工程，忙到近下午5點，工作已大致完成，在收拾工具時，劉男突然聽到「砰！」一聲巨響，抬頭一看，發現魏男疑踩破屋頂石棉瓦墜落，整個人趴在地面，立即通報119送醫搶救，魏男仍不幸傷重不治。

檢警今天會同法醫相驗，魏男從屋頂墜落地面的高度約5公尺，疑頭部先著地，頭部重創為致命傷，初步判定為意外事件。

另初步了解，魏男與劉男在屋頂工作時並無安全防護措施，是否因而造成工安死亡意外，有待釐清。

嘉義縣消防局指出，昨天下午4點51分獲報新港鄉埤仔村發生創傷救護，立即派遣分隊前往，抵達回報現場為1名男性傷者年約64歲不慎從約2層樓高處墜落，已無呼吸心跳，給予相關處置後送往大林慈濟救治。

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