左營2死車禍誤指撞擊點 警方、里長糾正「高雄好過日」

「高雄好過日」的圖示有２處錯誤，被警方及里長糾正。（取自「高雄好過日」臉書粉專）

高雄市左營區軍校路昨天發生黃姓工程師開車撞死來自中部的黃姓婦女及其張姓女婿，檢方裁定黃男無保請回、限制住居。臉書粉專「高雄好過日」沒有到場查證，僅透過影像自行比對，就發文圖示錯誤的撞擊地點，指控「人行道」被佔用是間接兇手，被警方與里長糾正。

「高雄好過日」以「本該避免的悲劇：軍校路死亡車禍間接兇手是佔用人行道者」，聲稱「根據新聞影片比對，找出事發地點大約在軍校路210巷前」，比對google街景圖，「人行道」被大量機車、雜物佔用，行人只能走到慢車道上。

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對此發文內容，警方糾正指出，正確撞擊點在188號前，已通知堆放雜物的多戶屋主必須到案說明，也張貼標示要求清除。

案發當地的進學里長曹順雄更糾正強調，根本就不是人行道，正確為「騎樓退縮地」，呼籲市府解決相關問題。市府工務局解釋，「騎樓退縮地」雖是私人地，但仍須符合公共利益，保持通行順暢，已接獲交通局通知擇日會勘。

店家解釋，如果政府明文告知不能擺放桌椅、停機車，當然會配合，況且高雄到處都有騎樓及人行道被佔用，最該譴責的肇事者，且當時另有汽車違規停放路邊，粉專一味指責店家，很不公平。

案發軍校路部分建物前土地屬「騎樓退縮地」，警方貼張告示要求清除雜物，部分屋主也被通知到案說明。（記者洪定宏攝）

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