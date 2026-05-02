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    錢包忘在外送箱成提款機！慘噴飛11K現金 失主嘆：疏忽有錯偷走更可惡

    2026/05/02 13:41 記者許國楨／台中報導
    第二分局永興所副所長陳彥霖說明案情。（民眾提供）

    第二分局永興所副所長陳彥霖說明案情。（民眾提供）

    台中市北區一名民眾凌晨外出返家後，一時疏忽竟將裝有現金的錢包遺留在機車外送箱內，沒想到短短幾個小時後，再查看時財物早已不翼而飛，辛苦存放的1萬1千元現金瞬間消失，讓失主氣得直呼「忘記是自己的錯，但直接偷走真的太可惡！」

    事件發生在4月30日凌晨4時許，地點位於北區漢口路四段一帶，被害人表示，深夜外出買東西返家，停好機車後，因疲憊大意，忘了確認外送箱是否確實關妥，錢包就這樣放在裡頭未取出，直到當天傍晚發現時，才驚覺裝有現金1萬1千元的錢包已遭人順手牽羊。

    事後失主也在社群平台發文提醒，表示「昨天凌晨錢被偷了，出門買東西回來把錢包忘在外送箱」，坦言雖然自己疏忽在先，但財物被直接拿走仍讓人十分氣憤，也提醒附近鄰居朋友，離開機車前一定要再三確認車廂、外送箱是否有關好，避免成為宵小下手目標。

    轄區第二分局則表示，警方受理後立即展開調查，迅速鎖定劉姓男子（63歲）涉嫌，今天已通知到案說明，詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，也提醒民眾，機車外送箱多為可輕易開啟之置物空間，切勿存放現金或貴重物品，以免成為宵小覬覦目標。

    民眾將錢包忘在外送箱內遭竊。（示意圖，記者許國楨攝）

    民眾將錢包忘在外送箱內遭竊。（示意圖，記者許國楨攝）

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