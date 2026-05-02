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    「週週找檢察官報到」引發軒然大波 雄院法官最新裁定出爐

    2026/05/02 13:18 記者黃佳琳／高雄報導
    「週週找檢察官報到」引發軒然大波，雄院法官最新裁定出爐。（資料照）

    「週週找檢察官報到」引發軒然大波，雄院法官最新裁定出爐。（資料照）

    高市李姓女子酒後涉嫌爆打超商女店員被訴後，經高雄地院二度裁定交保，檢方不服抗告成功發回，陳姓女法官竟裁定李女「週週找張姓女檢察官報到」，引發軒然大波，檢方三度抗告成功，陳姓法官趁五一連假加班，今午裁定仍讓李女不用羈押，但報到地點改為「法院」。

    李女被依傷害罪起訴後移審，檢方建議續押，被陳姓女法官駁回，張姓女檢察二度抗告成功，但陳姓女法官第3次受理，仍然堅持放人，還要李女自5月1日起，每週三下午2點半，「直接到檢察官辦公室找張姓女檢察官報到」，裁定書一出，不僅雄檢炸鍋，法界更是議論紛紛。

    檢方火速提起抗告，高雄高分院上月30日認為案情仍有疑點未釐清外，按時報到部分，也不符合法院辦理停止羈押及再執行羈押注意要點，又撤銷發回地院重審。

    高雄地方法院陳姓法官趁五一連假趕回辦公室加班，今午做出裁定，陳姓法官仍不同意羈押李女，但報到地點從指名找檢察官報到，改為每週三定期到法院報到，並須遠離案發超商100公尺、每兩星期至市立凱旋醫院精神科就診治療，並應於就診後五天內向法院陳報就診相關資料。

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