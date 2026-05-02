男大生北市信義夜店旁亮「槍」拍照耍帥 引民眾恐慌玩大了

賴姓、彭姓男大生信義夜店街頭把玩空氣槍，引起民眾恐慌，警方派員到場了解。（記者邱俊福翻攝）

賴姓、彭姓男大生今天凌晨前往台北市信義區夜店商圈，飲酒作樂，清晨離開時，在夜店外巷道賴男竟持彭男所攜帶的空氣槍，當眾擺姿勢把玩，讓民眾拍照，自以為耍帥的行徑，卻引起附近往來民眾不必要的恐慌，當下報警，轄區台北市警信義分局三張犁派出所據報派員將2人帶返派出所依違反刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

警方調查，今天凌晨，22歲賴姓男子相偕20歲彭姓友人，一起前往台北市信義區夜店商圈內飲酒，聽音樂，當時彭男隨身攜帶一把沒有殺傷力的玩具槍，意圖拍照、把玩之用。

請繼續往下閱讀...

2人消費至清晨5時許，賴男突然取出彭男攜帶的空氣槍把玩、擺 pose，當時正逢大批酒客酒後離去人潮眾多的時段，有人見狀進行拍照、圍觀，並向警方報案，警方據報立即派員到場了解，並依報案人提供特徵鎖定對象查察。

警方到場當場查獲1把空氣槍，雖賴姓、彭2人稱是供拍照使用，但警方檢視相關影像及現場情形，認為2人於公眾得出入場所持類似槍械物品展示，已引發現場民眾恐慌，涉有恐嚇公眾罪嫌，遂依法帶返偵辦；警方提醒，民眾切勿於公共場所攜帶或展示類似槍械之物品，以免引發他人恐慌，影響公共安全，甚至觸法受罰。

警方查扣的空氣槍。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法