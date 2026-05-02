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    首頁 > 社會

    高雄2死1重傷重大車禍 市府啟動聯合現勘檢視軍校路

    2026/05/02 12:33 記者黃良傑／高雄報導
    高雄2死1重傷重大車禍，行人地獄之名再起，市府啟動聯合現勘檢視軍校路，（民眾提供）

    高雄2死1重傷重大車禍，行人地獄之名再起，市府啟動聯合現勘檢視軍校路，（民眾提供）

    高雄黃姓工程師疑疲勞駕駛，在左營區軍校路追撞行人、機車，造成2死1重傷，重傷的劉姓女子還在醫院搶救，交通局今表示沉痛、遺憾，將立即會同警察局、工務局前往事故路段聯合現勘，檢視該路段的行人通行空間、照明與標誌標線是否有優化餘地。

    43歲劉姓女子與68歲黃姓母親、43歲張姓丈夫，從彰化縣專程到高雄診療，3人昨日走在左營區軍校路，慘遭41歲黃姓男子駕駛汽車撞擊，導致黃婦與張男送醫不治，劉女仍在加護病房搶救。

    交通局今（2）日強調，根據警方初步調查，該起重大車禍案疑因駕駛人疲勞駕駛失控所致，再次嚴正呼籲所有駕駛朋友，疲勞駕駛的危險性不亞於酒駕，面對這起悲劇，市府不會僅將其視為單一駕駛行為問題，將立即會同警察局、工務局前往事故路段進行聯合現勘，檢視該路段的行人通行空間、照明與標誌標線是否有優化餘地。

    同時也請警察局針對未禮讓行人、違停影響行人通行與影響通行視距，加強執法，還路於民。

    高雄2死1重傷重大車禍，死者最後身影令人沉痛，市府啟動聯合現勘檢視軍校路。（民眾提供）

    高雄2死1重傷重大車禍，死者最後身影令人沉痛，市府啟動聯合現勘檢視軍校路。（民眾提供）

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