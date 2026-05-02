疑似車手交錢拒攔查 花蓮巷弄逃竄！警車追緝撞牆

警車行車紀錄器拍到路邊的機車從窗子交付物品給汽車，懷疑有不法交易，立即迴轉要求車輛停車受檢，但對方拒檢還加速逃逸。（警方提供）

今天凌晨12點半左右，巡邏警車在花蓮市中山路街頭發現疑似詐騙車手交錢，要求停車受檢，但心虛歹徒加速逃逸，警匪在街頭上演追逐大戰，警車尾隨彎進小巷時不慎撞店家牆壁、車頭毀損，幸好警員沒有受傷。警方表示，已掌握歹徒身分、並開出31張總計12萬元罰單，將持續追查有無不法。

花蓮街頭今天凌晨不平靜，市區中山路、建國路及商校街、建林街一帶凌晨警車鳴笛聲大作，驚醒許多睡夢中人！

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警方指出，當時巡邏的自強所年輕警員突然瞥見中山路國安郵局旁，有一輛機車將一袋疑似現金的不明物品交給白色轎車，警方懷疑正在做不法交易，警車立即迴轉鳴笛要求車輛停車受檢，但機車、轎車不理會還加速逃逸，警車一路從中山路、商校街尾隨至帝君廟附近，機車、汽車就分頭逃跑。

這時警方鎖定白色轎車續追，但轎車相當熟悉花蓮小巷弄到處鑽，巡邏車尾隨並右彎進小巷時，撞上路口店家牆壁，左車頭撞得不輕，幸好警員未受傷。

花蓮警分局表示，包括調閱路口監視器、警方密錄器，已經追查到歹徒身分，已針對晚間該車在追逐過程中超速、闖紅燈等違規行為開出31張罰單，罰款總金額12萬元。

然而因監視器拍到畫面模糊，無法確認其是否為非法交易，暫難以向檢方申請拘票，目前將持續追查是否有涉及不法。

監視器畫面中，歹徒在今天凌晨12點多在花蓮街頭跑給警車追，在街頭亂鑽小巷。（警方提供）

轎車左前車頭撞民宅，車頭毀損，幸好警員沒有大礙。（警方提供）

警車左前車頭撞民宅，車頭毀損，幸好警員沒有大礙。（警方提供）

警車左前車頭撞民宅，車頭毀損，幸好警員沒有大礙。（警方提供）

建國路店家的大片玻璃窗下方的牆壁，被警車撞擊後破損。（警方提供）

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