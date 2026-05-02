酒駕男撞飛收攤父子狂飆 機車遭拖行噴火花「慘變廢鐵」

休旅車高速拖行機車在路面噴出駭人火花。（民眾提供）

台中市南區1日深夜上演驚悚酒駕肇逃火燒車事故，50歲龍姓男子酒後駕駛休旅車，行經工學路與工學北路口時，猛力撞上剛收攤準備返家的謝姓父子雙載機車，巨大撞擊聲劃破夜空，父子當場連人帶車被撞飛，重摔倒地，路旁民眾全被嚇得尖叫奔逃。

更誇張的是，龍男肇事後不但沒有停車查看，反而猛踩油門企圖逃逸，監視器畫面拍下，機車被撞後竟死死卡進休旅車底盤，車身一路被拖著往前狂飆，金屬摩擦柏油路面瞬間爆出大量火花，宛如深夜街頭拉出一條火龍，刺耳刮地聲伴隨火星四濺，場面怵目驚心。

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目擊民眾表示，當時整輛機車幾乎被壓扁，沿路拖行時不斷冒煙，疑似油箱破裂後開始起火，火勢一路延燒，地面留下長長焦黑痕跡。機車從路口一路被拖行長達約850公尺，整條道路滿是燒焦碎片與刮痕，空氣中瀰漫濃濃焦臭味。

最終，機車幾乎被磨成扁平，整台車只剩焦黑骨架，宛如一堆廢鐵，肇事休旅車也因持續摩擦與火勢蔓延，在駛進工學二街一處社區地下停車場車道入口時突然故障，隨即竄出火舌，整輛車瞬間陷入火海，濃煙直衝天際，甚至伴隨爆裂聲響，住戶紛紛衝出查看。

龍男原本還想趁亂逃離現場，卻立刻被憤怒住戶團團包圍，眾人合力將他壓制在地，還有人朝他噴灑辣椒水，場面一度混亂。警方獲報趕抵後將人帶回偵辦，酒測值高達0.68毫克，明顯超標，目前全案依公共危險及肇事逃逸罪嫌偵辦中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

休旅車在車道入口陷入火海。（民眾提供）

休旅車與機車面目全非，機車幾成廢鐵。（記者許國楨攝）

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