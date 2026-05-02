被拍還比YA！噁男台鐵列車公然打手槍 警掌握特定對象追查中

男子在台鐵列車上公然露鳥打手槍。（翻攝Threads）

一名男性旅客搭乘台鐵區間車，涉嫌在座位上公然「打手槍」，被一旁女性乘客發現用手機拍下，不料，該名男性還朝拍攝女乘客比YA，讓女乘客深感噁心並po網提醒網友注意。對此，鐵警表示，已掌握特定可疑對象追查中。

該名女乘客昨（1）日在Threads發文表示，4月30日搭台鐵2264次區間，約晚上9點半許，於苗栗三義段發現一名坐在同排走道對側的一名男子在「手作DIY」。

請繼續往下閱讀...

女乘客被嚇到，隨後拿起手機拍攝自保，該名男子發現被拍，把「小鳥」收起來了。但女乘客表示，對方發現她關掉鏡頭後還對她比YA。之後，對方見她沒什麼反應，又繼續手作DIY，甚至把褲子拉更下來露出屁股蛋。之後，女乘客覺得的真的太噁心，換坐其他位置，對方也移動到下一節車廂。

對此，鐵路警察局台中分局表示，有關4月30日晚間9點30分許在鐵2264次區間車發生一名男性旅客疑似有猥褻行為，分局苗栗派出所未接獲通報，但仍主動積極偵辦，已鎖定特定可疑對象，持續追查中。

女乘客po網直呼噁心。（翻攝Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法