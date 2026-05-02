圓山花博市集醉客又玩滅火器 亂噴粉末害安管員不適慘了

張男把玩滅火器噴灑，造成安管人員身體不適，被帶回派出所偵辦。（記者邱俊福翻攝）

台北市花博園區內的「MAJI MAJI 集食行樂」市集廣場，今天又發生醉客無聊把玩放置在廣場座位旁的滅火器噴灑，這次不僅造成周邊桌椅及地面佈滿粉末，民眾嚇得四散，還因導致安管人員因吸入身體不適，遭轄區台北市警中山分局圓山派出所依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

「MAJI MAJI 集食行樂」市集廣場，店家主打異國特色，擁有許多國家的特色料理、商店街，加上餐酒館、酒吧等，常吸引年輕族群，以及外籍人士聚集，徹夜狂歡。

請繼續往下閱讀...

今年3月間，有一名熬夜精神不濟的陳姓少年，一大早無聊把玩廣場滅火器時，不慎開啟噴灑，轄區警方據報派員到場了解後，依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序，移送台北地方法院台北簡易庭裁罰。

今天凌晨4時許，又有一名22歲張姓男子同樣整夜飲酒作樂，酒醉一時好奇，隨手把玩滅火器噴灑，造成市集周邊佈滿粉末，現場安管人員上前制止張男噴灑過程中，有吸入滅火器粉末導致身體不適，警方據報到場後，依法帶回派出所，訊後移送檢方送辦。

警方提醒，公共場所的消防器材，為因應緊急災害使用，民眾切勿任意觸動，對於危害公共安全之行為，必將依法嚴辦，以維護市民生命財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法